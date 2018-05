Roerslev: Børnehuset Dalskovreden indviede onsdag 9. maj sin nye legeø, som det har fået af Odd Fellow Loge nr. 36 Treuga Dei.

- Øen skal bruges til at kunne samle børnene i for at læse bøger eller fortælle historier. Børnene skal kunne lege i øen, overdække den og lave huler. Endelig er den også velegnet til at sove til middag i, fortæller Thomas Marnil fra Børnehuset Dalskovreden.

Ved indvielsen blev der serveret saltstænger og børnechampagne. /EXP