Bogense: Det vakte stor og heftig debat i vinter, da Nordfyns Kommune tog saven i brug og fældede 50 ahorntræer på Fuglebakken i Bogense. Naturfredningsforeningen på Nordfyn mente, at det var synd og skam, at byens eneste og sjældne allé nu blev fjernet, da træerne var sunde og raske og i sin bedste alder. På den anden side var naboerne, som var glade for tiltaget, da fortovet i mange år havde været farligt at gå på, da træernes rødder havde skabt gabende fliser flere steder.

Her cirka to måneder senere har entreprenørerne nu trukket sig tilbage, og Frank Larsen, der bor på Fuglebakken, er særdeles tilfreds med det endelige resultat.

- Det er blevet rigtig flot med det nye fortov og de 55 nye rønnetræer. Det bærer allerede nu præg af en allé, da træerne er så store, bemærker Frank Larsen, mens han står på fortovet og studerer de nye forhold.

Hele projektet på Fuglebakken koster omkring 800.000 kroner, oplyser Tom Hørmann, vejingeniør i Nordfyns Kommune.