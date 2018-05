Faaborg-Midtfyn: Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg har netop nikket ja til at bruge kommunale kroner på at indkøbe to malerier af den anerkendte, afdøde kunstner Inge Ellegaard, der stammede fra Haastrup. Men står det til borgmester Hans Stavnsager (S), skal det være sidste gang kunstindkøb skal på politikernes dagsorden.

- Det giver ikke nogen mening, at jeg skal sidde som en slags overdommer, når vi har Kunstrådet til at tage sig af den slags. Jeg er ikke interesseret i at blive gjort til smagsdommer. Tværtimod synes jeg, det er et godt princip, at vi politikere holder en armslængde til den slags beslutninger, hvor vi har fagfolk til at rådgive, og hvor vi har givet dem et budget at arbejde med. Vi har netop et kunstråd sat sammen af personer med en særlig indsigt, så jeg har bedt om at få undersøgt, om vi kan lægge den fulde kompetence hos rådet, så det selv styrer, hvad der skal købes af kunst inden for de midler, vi sætter af.