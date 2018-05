Ærøs folketingspolitiker, Anders Johansson (K), har besluttet sig for at skifte valgkreds. Ved næste folketingsvalg får københavnerne mulighed for at stemme på ham.

Ærø: Ærøske Anders Johansson, som sidder i Folketinget for De Konservative, stiller op til næste folketingsvalg i Københavns Storkreds.

Det kom frem tirsdag aften, hvor han formelt blev valgt på Københavns Vælgerforenings generalforsamling.

Ved sidste folketingsvalg stillede han op i Kreds Fyn, men han fik ikke stemmer nok til at få en plads i Folketinget. Til gengæld blev han trukket ind som vikar, da Mai Mercado (K) i april 2016 gik på barselsorlov. Og da Mai Mercado syv måneder senere blev udnævnt som børne- og socialminister, stod det klart, at Anders Johansson fik lov til at blive folketingsperioden ud.

Anders Johansson glæder sig over, at han er blevet valgt til Københavns Storkreds.

- Det er noget, jeg har overvejet nøje. Det bør give mig en god chance for at blive valgt ind, siger han.

Opstillingen i København gør, at ærøboer med adresse på Ærø ikke længere kan stemme på ham.

- Jeg mister de ærøske stemmer, men København er en af de bedste kredse, man kan få, siger Anders Johansson, der endnu ikke har gjort op med sig selv, om han stiller op til næste kommunalvalg, såfremt han bliver valgt til Folketinget.

- Så langt har jeg slet ikke tænkt. Jeg har besluttet mig for at stille op til Folketinget, fordi det er spændende, og fordi jeg der kan være med til at varetage hele landets interesser, siger han.