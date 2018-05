Kunst:

Forårets efterlysning af Christine Swane-værker bragte over 100 værker af kunstneren frem, så der har været nok at vælge imellem til Johannes Larsen Museets kommende udstilling.

Christine Swane har som søster til Johannes Larsen sin naturlige plads på museet, og udstillingen "Grøn - modernisten Christine Swane" sætter fokus på kunstnerens vej mod sine karakteristiske motiver med flader og linjer, primært i grønne nuancer.

Om udstillingen "Grøn - modernisten Christine Swane"



Fernisering: fredag 18. maj kl. 16



Udstillingen varer til 9. september



Johannes Larsen Museet, Kerteminde

Christine Swane brugte naturen som en vedvarende inspiration i sit arbejde. Karakteristisk for hende er en stiliseret, men ikke ukendeliggjort natur i en koncentreret farveskala i grøn, blå, gul og rød med blå konturer. Hun dyrkede selv mange af de planter, hun brugte i sine værker - og hun brugte eget kunsthåndværk, duge, keramik og kakkelborde - i forskellige kombinationer i de opstillinger, hun brugte som motiver.

Udstillingen har fernisering fredag 18. maj kl. 16, hvor den blandt andet bliver åbnet af Christine Swanes barnebarn, Christine E. Swane, og der er også mulighed for at møde Julie A. Swane, endnu et barnebarn af kunstneren. I udstillingsperioden, der varer til 9. september, er der både sanketur efter vilde spiselige planter med Julie A. Swane, og grønt for børn: mal grønne billeder eller form grønne figurer i fimo-ler. Et 130 sider stort katalog og et foredrag 16. august med kunsthistoriker Anne Lie Stokbro går i detaljen med kunstnerens liv og udvikling fra Fynbomaler-miljøet til dansk modernisme.