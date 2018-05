Sundhed

Det bliver nu muligt for patienter at sende mobilfotos med symptomer til lægen, og gennem videosamtaler kan lægerne kommunikere med andet sundhedspersonale, der er langt væk. Det skal skabe et bedre patientforløb og spare både læger og patienter tid.

Hver fjerde praksis har i dag mulighed for at modtage fotos og på den måde få en mailkonsulation, mens omkring 200 ud af regionens 400 praktiserende læger videoudstyr til tolkning, hvor en tolk oversætter via video. Udstyret skal fremover også bruges, når eksempelvis ældre patienter, der har brug for behandling og støtte i hjemmet, udskrives fra sygehuset. Videoudstyret vil også kunne bruges til, at lægen kan deltage i rundbordssamtaler med en kommunal sagsbehandler eller andre fagfolk, der har brug for mere viden om en patient.

Sagen kort Aftalen omkring øget brug af teknologiske hjælpemidler i de syddanske lægepraksis er indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark og Region Syddanmark.Den trådte i kraft i april og omfatter alle de alment praktiserende læger, der er i regionen. Det er dog frivilligt for lægerne, om de ønsker at benytte mulighederne i aftalen. Det er regionen, som har ansvaret for lægedækningen, der understøtter udbredelsen af videokonferenceudstyr hos de praktiserende læger. 200 ud af 400 praksis i regionen råder over udstyret. Der foregår cirka 1000 videotolkninger om måneden i almen praksis i Region Syddanmark, og det er ifølge regionen det højeste på landsplan.

De skal fremover koble sig på en videoforbindelse og på den måde spare transporten til patienter, hvor en samtale kan klares uden at sidde fysisk over for hinanden. Samtidig skal mobilen i langt højere grad anvendes, så patienter kan sende billeder af eksempelvis en hudlidelse til lægen og få en e-mailkonsultation, i stedet for at patienten skal møde op.

Regionen og PLO forventer, at de nye teknologiske muligheder kan spare tid for både læger, fagfolk og patienter. Lægerne slipper således for at bruge tid på transport for at deltage i et fysisk møde, mens nogle patienter kan slippe for turen til lægen og klare kommunikationen via mobil og mail.

Formanden for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg, peger på, at lægerne har langt til sygehusene.

- Hvis der er et tilfælde, hvor sygehusene og jeg som praktiserende læge skal samarbejde, og de indkalder mig til en konference, så skal jeg sætte en halv dag for at køre til Esbjerg, deltage i et møde og køre hjem igen, forklarer Jørgen Skadborg.

Også patienter kan i nogle tilfælde spare turen til lægen ved mindre problemstillinger, mens lægen kan bruge kræfterne på de patienter, der har større behov for en fysisk konsultation, mener lægernes formand.