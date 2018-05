Stenkast

Politiet på Fyn vil tage kontakt til de tyske kolleger for at undersøge, om stenkastene i Tyskland har forbindelse til et stenkast i 2016 ved Odense.

Tyskland: En 58-årig kvindelig, dansk statsborger med bopæl syd for grænsen på vej fra Danmark til Flensborg blev hårdt kvæstet, da hendes BMW's forrude omkring klokken 22.30 blev knust af en cirka 40 centimeter stor granitsten, der blev kastet ned fra motorvejsbroen mellem Ellund und Gottrupel lige syd for grænsen. Kvinden kunne trods sine kvæstelser selv manøvrere sin bil ind i nødsporet, hvor hun ifølge vidner mistede bevidstheden. Kvinden er nu uden for livsfare.

Allerede kort efter klokken 22 blev der slået alarm, efter flere vidner havde meldt om stenkast mod motorvejen tæt på grænsen.

På motorvejen ved Oeversee cirka 10 kilometer syd for Flensborg blev der ifølge Kieler Nachrichten kastet fliser mod en lastbil, hvis fører dog kunne undvige. Politiet mener, der er en sammenhæng mellem stenkastene.

Ifølge TV2 vil Fyns Politi vil kontakte kollegerne i Slesvig-Holsten for at undersøge en mulig forbindelse mellem stenkastene ved Flensborg og et stenkast på den fynske motorvej i 2016, hvor en tysk kvinde mistede livet.

Slesvig-holstensk politi efterforsker nattens stenkast som drabsforsøg.

Umiddelbart efter stenkastene blev en mistænkt anholdt. Den pågældende er atter løsladt, fordi mistanken ikke kunne bekræftes. Det skriver avisen Kieler Nachrichten på sin hjemmeside.

Politiet på Fyn vil tage kontakt til de tyske kolleger for at undersøge, om stenkastene i Tyskland har forbindelse til et stenkast i 2016 ved Odense, der kostede en tysk kvinde livet.

Det siger Richardt Jakobsen, vicepolitiinspektør i Fyns Politi, til Ritzau. - Vi har ikke været i kontakt med tysk politi endnu, men det vil vi helt sikkert gøre for at høre, om der er tråde mellem de to sager, og så får vi et svar på, om der er noget, vi kan bruge til noget, siger Richardt Jakobsen til Ritzau. Det ene stenkast i Tyskland kvæstede en 58-årig kvinde, og ifølge TV2 er kvinden en dansker, der bor i Flensborg, men arbejder i Danmark. TV2 skriver, at kvinden er uden for livsfare. I 2016 var det en tysk familie, der var på vej hjem fra ferie, som blev ramt af et stenkast, der udover at dræbe kvinden også kvæstede en mand alvorligt. Efterforskningen er fortsat i gang i sagen, hvor man stadig leder efter et gennembrud til at finde gerningsmanden. - Vi har en masse ting, vi skal have arbejdet færdigt med, så vi er stadig i gang med det lange, seje træk, og vi er ikke kommet nærmere, siger Richardt Jakobsen.