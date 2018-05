Indsigt

Fire måneder har formand Anja Følleslev og foreningen We Celebrate Odense til at stable Odenses nye gadefestival Generator, der erstatter Karrusel, på benene.

Hvordan bliver den nye gadefestival Generator anderledes end Karrusel?

- Først og fremmest bliver Generator anderledes, fordi festivalen bliver lokalt forankret. Det ligger også i navnet Generator, at vi gerne vil skabe mere fællesskab og inddrage byen mere i festivalen.

Hvordan vil I gøre det?

- Det vil vi gøre ved at bruge vores store netværk i byen. Vi har allerede afholdt små workshops, hvor vi har spurgt nogle af græsrødderne, de studerende og eventfolk i byen om, hvad de kunne tænke sig at bidrage med. Hvad det helt konkret bliver, har vi ikke sat punktum ved endnu. Men vi synes, det er vigtigt at få skabt nogle flere arbejdspladser i byen, og de mange studerende, som læser på en event-uddannelse, vil vi gerne inddrage.

Det var et københavnsk selskab, som stod bag Karrusel. Synes du, gadefestivalen i Odense har manglet den lokale vinkel?

- Der har været en spirende optimisme blandt de lokale kræfter. Man vil gerne være med til at løfte noget mere selv, har vi hørt i miljøet. I Studenterhuset har vi også selv gerne villet bidrage med noget mere, og det kommer vi jo også til nu. Jeg tror, at vi kan stille med rigtig mange frivillige, for tilsammen har vi fire lokale organisationer (Studenterhuset, Posten, Ungdomshuset og Warehouse Festival, red.) et kæmpestort netværk. Så det kommer forhåbentlig til at gå hurtigere i baren og med check-in. Vi håber, at studiestartsfesten bliver en endnu større og mere integreret del af Odense.

Aftalen med Odense Kommune indebærer, at foreningen We Celebrate Odense også står for et vinterarrangement. Kan du fortælle om det?

- Der har manglet noget for de studerende, der starter på studiet om vinteren. Vi vil gerne lave en velkomst for dem i byen - ligesom at vi har studiestartsfesten i september.

Hvor længe har I arbejdet på projektet? Det er vel ikke noget, der bare lige er opstået natten over?

- Nej, det er det selvfølgelig ikke. I starten af året begyndte vi at trække på vores netværk, og vi har haft en løbende dialog om det. Vi har også talt med Karrusel om, hvordan vi eventuelt kunne lave noget fælles. Men vi stiftede foreningen We Celebrate Odense i slutningen af marts, og det var her vi, Studenterhuset, Posten, Ungdomshuset og Warehouse Festival, besluttede at løfte opgaven sammen. Men vi har mødt folk løbende de sidste fire år, hvor vi kunne mærke, at der var en optimisme for, at vi som lokale partnere kunne bidrage endnu mere.

Hvad er det for et samarbejde, I har forsøgt at skabe med selskabet bag Karrusel?

- Det korte af det lange er, at vi ikke kunne blive enige. Så de lagde et bud, og vi lagde et bud, og så er det kommunen og politikerne, der har valgt.

I har fire måneder til at stable Generator på benene. Kan I nå det?

- Det kan vi helt sikkert. Vi glæder os helt vildt, og det er en stor tillid at få. Men vi har prøvet det før, og byen har vist, at vi sagtens kan løfte lokalt, når vi virkelig vil det. Når vi går sammen, er vi stærke. Og folkene bag We Celebrate Odense er meget kompetente.