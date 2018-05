Lyø: Har du mistet et familiemedlem eller en ven, og savner du også at snakke med ham eller hende? Så er der hjælp at hente.

Lyø har nemlig fået en såkaldt "vindtelefon" - en Jens Ingwersen telefonboks - hvor man kan ringe til de døde. Det er formentlig den første vindtelefon i Danmark, og måske også den første i Europa. - Idéen kommer fra Japan og en gartner i halvfjerdserne ved navn Itaru Sasaki. I 2010 døde hans elskede fætter, og som en måde at håndtere sin sorg på, fik han den geniale idé at købe en nedtagen telefonboks og stille den op i sin have, som har udsigt over Stillehavet. Hver dag 'ringede' han til sin fætter på vindtelefonen, som han kaldte den, fordi den overbragte hans beskeder med blæsten, siger kvinden bag projektet, Janet Sturis i en pressemeddelelse. En japansk dokumentarfilm som handler om vindtelefonen anslår, at tusindvis af mennesker fra hele Japan har brugt vindtelefon igennem årene.

- Da jeg hørte om den oprindelige vindtelefon tilbage i efteråret 2016, blev jeg meget rørt. Jeg tænkte, at sådan en vil være perfekt til et smukt, lidt anderledes sted som Lyø, så jeg gik straks i gang med at søge, om der var nogle til salg på DBA, siger Janet Sturis. Den første opringning er lovet til Susi Hansen, indehaver af Lyø Skrønemuseum. Hun vil ringe til sin mand Viggo, som døde i 2016 efter mange års eventyr som sømand. - Siden han døde, har jeg skrevet i en bog, der hedder Kære Viggo. Jeg synes, vindtelefonen er en god afveksling i kommunikationens form. Nu er jeg gammel radiotelegrafist, så man skal prøve forskellige måder at kommunikere, siger Susi Hansen.

Vindtelefonen skal stå ved et krat på Søndenvej med udsigt til både havet og marker. Der vil være fri adgang året rundt, og vindtelefonen står ugenert.