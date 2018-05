Projektet på gymnasiet er en del af kunstkampagnen #Værkdinverden, som Råderum, der kalder sig selv et mobilt kontor for samtidskunst, står bag. Kampagnen finder sted syv meget forskellige steder i syv forskellige byer, og Tanja Nellemann Kruse er en af de otte kunstnere, der medvirker i projektet.

- I kan tage udgangspunkt i kunstbænken eller gøre det mere overordnet, siger billedkunstner Tanja Nellemann Kruse, da hun sætter billedkunsteleverne i gang. Hun har bedt dem tage stilling til, hvordan de opfatter kunst, og grunden til, at citaterne skal trykkes på t-shirts, er, ifølge Tanja Nellemann Kruse, at det er "en måde, eleverne tager ejerskab over deres udsagn på".

Ringe: - Skal der stå "jeg er kunst" eller "er jeg kunst"?, spørger Stine Christiansen fra 2. g på Midtfyns Gymnasium. Hun er i gang med at klippe ord ud af gamle aviser, og sætningen, hun er ved at udtænke, skal trykkes på en t-shirt.

Kampagnen #Værkdinverden bliver for alvor foldet ud i november, og her vil de citater, gymnasieeleverne har fremstillet, også indgå. Sammen med en masse andre citater om kunst bliver de omdannet til fysiske talebobler eller tekstværker, der skal indgå i en midlertidig kunstrute mellem Ringe by og kunstbænken ved søen. Tanja Nellemann Kruse regner med, at taleboblerne bliver produceret og hængt op i sensommeren.

Kunstner Christian Elovara Dinesen tager også udgangspunkt i kunstbænken, når han senere på året vil lave performancekunst på kunstbænken med byens unge. Det hele kulminerer med en stor ungdomsfest på bænken 2. november.

- Er det kunst, hvis man skriver om kunst?, spørger Cecilie Skovgaard, der sidder ved samme bord som Stine Christiansen og et par andre piger. På bordet ligger en stor bunke aviser, og pigerne klipper sirligt ord og bogstaver ud og limer dem på et stykke papir.

- Hvis nogen finder et stort "C", vil jeg gerne have det, siger Cecilie Skovgaard.

Selvom det er Tanja Nellemann Kruses hensigt, at de unge skal have t-shirterne på, når de er færdige, er pigerne ikke helt sikre på, om de kommer til at bruge dem.

- En t-shirt linker til ens stil og identitet, mener de, men er samtidig enige om, at det havde været noget andet, hvis det havde været en kendt designer, der havde lavet t-shirten. Så ville de gerne gå med den. De kan selv godt høre, det lyder lidt pudsigt.