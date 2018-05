Debat: Vi skal bevare de værdier, der er tilknyttet kysterne

Følgende skrivelse er indsendt til kommunen af en række borgere:

Hermed fremsendes følgende input vedrørende emnet.

Med bl. a. argumentet at få by og havn bundet bedre sammen vil Ærø kommune muligvis ansøge om ophævelse af strandbeskyttelseslinien ved bl.a. den sydlige del af Marstal havn.

Formålet med strandbeskyttelslinien er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige - og rekreative værdier, der er tilknyttet kysterne.

Netop dette formål finder vi særdeles vigtigt at værne om i Marstal og på Ærø i det hele taget.

De rekreative områder er unikke og værdifulde - ikke mindst for de mange af kommunens svageste borgere, som netop er placeret i dette område.

Den ro, som kan findes i disse områder, er uvurderlig.

Det er med nogen undren, at man fra kommunens side vælger et sådan indgreb, især da Marstal vel nok er en af de byer i Danmark, som virkelig kan siges at hænge sammen med sin havn, (mere end 20 gader, stræder og snorrer forbinder byen og havnen), det berørte område er for øjeblikket på fornem vis allerede forbundet, både adgangsmæssigt og især visuelt fra begge sider.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 101-5 (Skipperpark) åbner op for aktiviteter som visuelt og støjmæssigt uden tvivl vil forurene og skæmme området.

Vi mener derfor, at dette forslag til ophævelse af den eksisterende strandbeskyttelslinie, især for Marstal havn, ikke bør iværksættes.

Til de folkevalgte, som skal behandle og iværksætte ovennævnte tiltag, opfordrer vi, at I en smuk stille dag besøger området og seriøst tænker det hele igennem igen, inden der bliver givet los for noget, som man kan risikere at komme til at fortryde.