Stress. Startskud for større mental sundhed

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt på grund af stressrelaterede sygdomme. Det er et stort antal mennesker, der mistrives i hverdagen. Så meget, at de ikke er i stand til at gå på arbejde.

Men tænk et skridt videre. Hvor mange hundrede tusinder af danskerne er hver eneste dag på kanten af en sygemelding, fordi deres mentale sundhed ikke er god? Det ved vi faktisk ikke. Men alle kan se, at der er et stort problem.

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at ansatte i virksomheder i Region Syddanmark er de mest stressede i landet. 26,4 procent af de adspurgte gav udtryk for at have et højt stressniveau i hverdagen. Det er overvældende, at mere end hver fjerde af os, der bor og arbejder her i regionen, har det skidt. Dårlig mental sundhed og daglig mistrivsel har voldsomme konsekvenser for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

Foreningen Norliv vil markere 2018 som året, hvor der i Danmark blev taget en beslutning om at gøre en almennyttig indsats for at forebygge stress og mistrivsel blandt de erhvervsaktive danskere. Foreningen Norliv har i år afsat 92 millioner kroner til almennyttige aktiviteter, der skal fremme den mentale sundhed.

Det er vigtigt og afgørende for Foreningen Norlivs indsats for at fremme mental sundhed, at støtten, forebyggelsen og løsningerne kommer ud på de små og mellemstore private arbejdspladser. Det er i dette felt, at Foreningen Norliv særligt vil koncentrere støtten. Midlerne skal bruges til at løse problemer for blandt andre malermesteren og kontormedarbejderen.

Derfor skal en række af Foreningen Norlivs bevillinger gå til forebyggelse lokalt og jordnært på virksomhederne. Vi vil støtte forskning og indsamling af ny viden, som kan gøre os alle klogere. Og vi vil hjælpe med at skabe konkrete projekter, der giver både ledere og medarbejdere nye brugbare værktøjer og løsninger baseret på de udfordringer, som opleves i hverdagen.

Foreningen Norliv har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i Nordea Liv & Pension. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til Nordea Liv & Pension.

Vi skal symptomerne på stress, angst og depression til livs. Jeg vil opfordre alle til at søge om støtte til projekter, som kan styrke trivsel og arbejdsglæde og mental sundhed for de ansatte i syddanske virksomheder.

Kilde: Danskernes sundhed. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil.