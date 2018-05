Lokaldebat: I mange år har der været en fast stadeplads for en pølsevogn på Gl. Torv i Middelfart. Den var placeret på hjørnet af Algade og Grønnegade. I dag er der placeret en rund bænk. Denne stadeplads var/er under kommunens ressort.

Den nuværende ordning med en mobil pølsevogn, på Torvet fungerer måske "godt nok" ud fra den devise, at man på Torvet har forskellige aktiviteter. Den er der så og sige på andres regler og nåde. Det må være frustrerende at være pølsemand under disse omstændigheder.

Derfor syntes jeg, at byens borgere skal slå et slag for genetablering af det gamle stade sted med en permanent pølsevogn/pavillon. Det skal ikke være en stor forkromet udgave, men en ydmyg "gammeldags" pølsevogn i nyt look. Selvfølgelig skal diverse regler for sådanne forhold overholdes.

Mange mennesker vil gerne have stillet den hurtige sult i en fart. Og hvor man ikke behøver at sidde ned og vente på maden. I øvrigt er det også en god dansk kultur, vi skal værne om. Vi har haft pølsevogne i Danmark i 100 år.

Netop pølsevognen på torvet er omgærdet med nostalgi for den ældre generation og kan også blive det for den yngre med tiden, og er for borgerne i denne bydel et fint og levende alternativ til de omkringliggende restaurationer.

Netop dette at den er fastliggende vil accelerere en større bevidsthed og aktivitet omkring torve-rummet. Et fint supplement til de forskellige aktiviteter som foregår på Gl. Torv.

Derfor opfordrer jeg kommunes borgere til at stemme for en fastliggende pølsevogn på Gl. Torv i Middelfart ved at gå ind på Middelfart kommunes hjemmeside. Under "Politik og Demokrati", og "Borgerdrevne Forslag" og stemme for ovenstående forslag.

To røde og et brød, tak!.