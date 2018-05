Bo Sørensen og Jan Pi P Holding, som står bag havneudvidelsen ved Kulturøen i Middelfart, er ved at etablere en stor parkeringsplads for autocampere, havnegæster og andre på den gamle kulgrund. Grunden har ligget øde hen i årevis. P-pladsen bliver ikke gratis at benytte. Derfor har ejerne opsat et bomanlæg. Middelfart Kommune mener, Bo Sørensen og holdingselskabet skulle have søgt tilladelse til at etablere en betalingsplads, hvilket ikke er sket. Foto: Peter Leth-Larsen