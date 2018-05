EU. Alternativet og de grønne grene

I dansk politik var det for få år siden svært at sige, hvor man havde Alternativet. Var de til venstre eller var de til højre med deres auberginefarvede synspunkter? Synspunkter, der forekom forfriskende innovative og tilsyneladende optaget af selve den politiske proces frem til den bedste og mest evidensbaserede løsning - end på at slå sig op på opinionsfikserede onelinere.

Det varede dog kun kort tid. I dag véd vi, at Alternativet i sin essens blot er endnu et socialistisk meningslaboratorium, der for nye måder at sige trylleordene borgerløn og nationalisering på.

Med utvetydig støtte til en socialdemokratisk ledet regering og krigserklæringer mod den private ejendomsret og incitamenter til dem, der skaber private arbejdspladser og reel optimering af den offentlige sektor - og hermed sikrer stabile skatteindtægter til velfærd og tryghed - har vi i et stykke tid vidst, at Alternativet helst vil et rødt Utopia, hvor hippiesmart miljøpolitik bruges som det tvangssyngende gidsel til at skaffe dem ørenlyd i medierne ved at forsøde billedet af i grunden god gammeldags socialistpolitik.

Derfor kan det sådan set heller ikke overraske, at partiets EU-ordfører, Rasmus Nordqvist, kalder det for en "green new deal", når han skal begrunde, hvad det er, Alternativet har gang i med deres forlovelse med Diem25 og en håndfuld hardcore super-socialistiske føderalister fra Grækenland, Polen og Portugal. Føderalister, der vil ét Europa af opløste nationalstater, hvor EU skal fylde det hele og bestemme alt.

Alternativet har nemlig spændt sig til trækket af den vogn, som den tidligere græske finansminister, Varoufakis, sidder i fronten af og som selv af erfarne socialister, blandt andre SF's Margrete Auken, dømmes at være kørt helt væk fra realiteternes hovedvej. På den måde er det selvfølgelig til at forstå, fordi det appellerer til Alternativets hang til at placere sig politisk set helt på månen, hvor andre nøjes med periodiske ture op i træerne - for så dog alligevel at kravle ned og tage et fornuftigt og seriøst nab med i fællesskabets aktiviteter. Trods alt.

Lokalt på Fyn følger partimedlemmerne trop. Således glæder Alternativets kommende EP-kandidat, Pavia Jakobsen fra Odense, sig over, at EU's budget aktuelt foreslås udvides yderligere: "Jeg synes, det er godt at vi er ét europæisk fællesskab - og det kan ikke blive for dyrt", skriver han på Facebook 3. maj. Hvabehar? Hvor Brexit betyder, at EU's kasse kan blive mindre, argumenterer Pavia som repræsentant for Alternativets tænkning, at budgettet skal øges. Magen til socialistisk smeltedigellogik skal man lede længe efter.

EU skal holde sig til sin kerneopgave: Sikre fred og frihandel. Resten skal nationalstaterne selv klare. Det er både naturligt i den europæiske kulturhistoriske kontekst - og sundest i respekt for det, der skaber og vedligeholder national social og økonomisk ansvarlighed, samt gensidig inspiration ved at alt ikke skal følge ensrettende Excel-normer, som kun har til formål at tilfredsstille bureaukrater og transnationale ideologer, der trænger til at komme ud i virkelighedens verden. Alternativet burde gøre dem følgeskab.