Faaborg: Den 24-årige Casper Steen Wolf Jensen, Faaborg, blev onsdag ved retten i Svendborg idømt 14 måneders fængsel, hovedsagligt for vold begået med et baseball-bat. Det er syvende gang, han dømmes for vold, dette er hans hidtil hårdeste straf.

- De voldsudøvelser skal simpelthen stoppe nu, formanede dommer Kim Ottesen, da han læste dommen op.

Straffen blev udmålt med nogen forsinkelse, for Casper Jensen erkendte allerede i oktober sidste år forholdene. Andet ville heller ikke give mening, for hans voldsudøvelse blev optaget på video af et overvågningskamera på havnen i Faaborg. Når den tiltalte måtte vente så længe på sin dom, skyldes det, at han først skulle gennem en mentalundersøgelse. Den viser, at den ADHD-diagnosticerede Casper Jensen ikke er sindssyg og heller ikke var det, da voldsudøvelsen fandt sted 22. april sidste år.