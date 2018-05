Udskiftning

Jan Holm er glad for at have fundet en kompetent afløser, for det er blevet svært at lokke folk ind i fagbevægelsen, fortæller han.

- Der er ingen, der gider fagbevægelsen længere. Vi havde håbet, der var lidt mere interesse, men jobbet er ikke et 8-16-job. Der er også aften- og weekendarbejde, og folk skal hjem at hente børn og passe deres familie, siger Jan Holm.

3F bygge og levnedsmiddel holdt for nylig årsmøde, hvor Flemming Rasmussen blev stemt ind. Desuden kom to nye i bestyrelsen. Det er Thomas D. Damsgaard, der er 37 år og bygningsstruktør, og Kent Falkenstrøm, der er 38 år og tagdækker.

Jan Holm har været med i fagbevægelsen siden 1984 - først i SID og siden 3F.

- Mit arbejde er også min hobby, så det bliver nok svært at slippe helt i første omgang. Ikke mindst det kammeratskab man har haft og kommer til at miste efterfølgende, vil nok være det værste - især det venskab vi har haft i gruppebestyrelsen. Men alt skal jo have en ende, sagde Jan Holm i sin beretning til medlemmerne for nylig.