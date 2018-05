Stafet for Livet

Tidligere politiinspektør Per Larsen taler til Stafet For Livet 2. og 3. juni. Sognepræst Eva Jerg taler til aftenens lysceremoni

Stafet for Livet er også taler, underholdning og musik. I år er det den tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, der sammen med borgmester Jacob Bjerregaard taler og åbner for det store arrangement. Klokken 22 taler sognepræst Eva Jerg ved den stemningsfulde lysceremoni, hvor lys bliver tændt for dem, som ikke er her mere. Søndag morgen slutter holdstafetten med tale af byrådsmedlem Inger Nielsen, Dansk Folkeparti.

I de 24 timer kan man blandt andet opleve Benjamin Nybo spille egne sange, Banana Jam spille dansevenlig pop, mens Greyhound Boogie Band står for den svedige rock. Også 6. Juli Garden og Volkert Mählmann kan opleves. Sidstnævnte med Elvis-sange.