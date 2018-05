Glamsbjerg: "Lady Bird" var en af årets store film med hele fem Oscarnomineringer, bl.a. bedste instruktør til Greta Gerwig. Tirsdag 29. maj kl. 10 kan den ses i Glamsbjerg Biografs formiddagscafe.

I "Lady Bird" følger man Christine, der ønsker at blive færdig med sin kristne high school i Sacramento og flytte til Østkysten for at gå på college. Sidste år i gymnasiet byder på udfordringer, for ikke nok med, at hun skal have bedre karakterer, ønsker hun også at være voksen og glemme tilværelsens regler.

Tilmelding skal ske senest 28. maj på biografens hjemmeside. /EXP