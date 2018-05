Syddansk Universitet har afsat op imod 12 millioner for at udvikle fremtidens uddannelse. Den kan du blandt andet tage ved fem-minutters kurser på din mobiltelefon.

Forestil dig, at du har op mod 250 forskellige byggeklodser. Nogle af dem er små, korte fem-minutters videoer om noget, du finder spændende, andre er måske 1,5 times video-foredrag. Nogle helt andre er måske en forelæsning på Syddansk Universitet eller et virksomhedsbesøg.

Forestil dig så, at du selv kan vælge og sammensætte klodserne, som du vil. Og tage dem i den række, du vil, og hvornår du vil.

Det er sådan man lige nu forestiller sig fremtidens uddannelse på Syddansk Universitet (SDU).

Universitetet har afsat et tocifret millionbeløb for at udvikle og afprøve fremtidens uddannelse. Baggrunden er, at behovet for ny viden og nye kompetencer ændrer sig radikalt i disse år, og den stigende konkurrence fra både USA og Asien gør, at man må tage nye læringsformer og formater i brug for at kunne følge med konkurrenterne.

- Fremtidens uddannelse skal ligge på SDU, og nu accelerer vi udviklingen med en stor investering i uddannelsesudvikling, siger Henrik Dam, rektor på Syddansk Universitet.

Universitetet har afsat fire millioner kroner om året i de år projektet løber. Foreløbig er projektet sat til 2020 og vil derved komme til at være en investering for godt 12 millioner kroner over de næste tre år.