Projektet Et godt fritidsliv for alle skal nu omfatte alle børn i kommunen, der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Kilde: Projektet Et godt fritidsliv for alle kan blandt andet hjælpe med:At finde den aktivitet, som barnet har interesse for og lyst til at deltage i og henvise til relevante foreninger i områdetIndmeldelse og opstart i foreningenBetaling af kontingent, udstyr, lejrture, turneringer og så videre, hvis familien ikke selv har råd.Det er Red Barnet, Røde Kors og Faaborg-Midtfyn Kommune, der står bag projektet.Kontaktperson er Helene Jakobsen. Email: godfritidfaaborgmidtfyn@redbarnet.dk . Telefon: 2479 9414Kilde: www.fmk.dk Boldklubben deler nemlig interesser med Red Barnet, Røde Kors og Faaborg-Midtfyn Kommunes projekt Et godt fritidsliv til alle, og derfor har de to projekter nu slået sig sammen. - Jeg har allerede holdt møde med Anna Bak (formand for Ryslinge Boldklubs Venner, red.). Vi har tænkt os at holde et møde i Ryslinge Hallen, hvor vi inviterer foreningerne i området. Så vi kan se, hvad vi kan bruge hinanden til, og foreningerne kan høre, hvad de kan gøre, forklarer Helene Jakobsen, der er koordinator på Et godt fritidsliv for alle. “ Jeg ved, at kommunen er meget glad for projektet. Vi har fået temmelig mange børn i gang for relativt få penge. Vi har haft kontakt med cirka 160 børn, og det er vist 130, der aktuelt er i gang Helene Jakobsen, koordinator på Et godt fritidsliv til alle Projektet henvender sig til børn mellem 6 og 16 år, og formålet er at få barnet i gang med en fritidsinteresse og hjælpe med at betale kontingentet, hvis forældrene ikke selv har råd. Hun regner med, at mødet finder sted 29. maj. Projektet har ind til nu kun været et tilbud for børn på Øhavsskolen i Faaborg, Brobyskolerne, Nordagerskolen og Tingagerskolen i Ringe, men målet er nu at brede det ud til resten af kommunen. Helene Jakobsen er derfor i gang med at etablere et samarbejde med Tre Ege Skolen i Ryslinge og Kværndrup, der har formodes at have et godt billede af, hvilke børn fra området, der kunne få glæde af tilbuddet. Derudover vil hun tage kontakt til relevante tovholdere i resten af kommunen. - De ser jo børnene i deres hverdag, og det vil være rigtig godt, hvis de går med i det og kan fortælle forældrene om tilbuddet. - Jeg ved, at kommunen er meget glad for projektet. Vi har fået temmelig mange børn i gang for relativt få penge. Vi har haft kontakt med cirka 160 børn, og det er vist 130, der aktuelt er i gang, fortæller Helene Jakobsen.

130 børn i gang

Når koordinatoren får en henvendelse fra en familie, tager hun kontakt til den klub, barnet ønsker at blive medlem af. - Nogle er til fodbold, andre til billedkunst, håndbold, skak eller drama. Vi har dem alle sammen her hos os. Det er styrken ved projektet, at vi synes, at den ene fritidsinteresse er lige så god som den anden. Derudover sørger Helene Jakobsen for, at kontingent og andre udgifter bliver dækket, hvis familien ikke selv har råd, for i mange økonomisk trængte familier er det en udgift, der bliver prioriteret fra. - Det er ret dyrt at gå til sport efterhånden. Det kan hurtigt koste over 1000 kroner for en sæson, og så kommer der tit noget udstyr oveni, siger koordinatoren.

Klæder klubberne på