Det betød, at den italienske cheftræner Luca Ciaboco ikke fik forlænget sin kontrakt efter blot en sæson i spidsen for Rabbits. Inden for en måned regner klubben med at have den nye cheftræner klar.

- Troels har i mange år stået i spidsen for Svendborg Rabbits og været ansigtet udadtil, men denne funktion har tidligere stort set været ulønnet, og funktionen er blevet udført i fritid og ferier. Dette har naturligvis ikke været optimalt for hverken Svendborg Rabbits eller Troels og hans familie, skriver bestyrelsen for Svendborg Rabbits i en pressemeddelelse.

Basketball: Svendborg Rabbbits opruster på den organisatoriske front. Til den kommende sæson i Basketligaen vil den sydfynske basketligaklub for første gang have en fuldtidsansat direktør. Der sker ingen udskiftninger på posten, hvor Troels Fjellø Mortensen fortsætter på posten - nu blot som fuldtidsansat.

Basketligaen får en ny turneringsstruktur i den kommende sæson.

Der kommer to nye hold, EBAA fra Aarhus og Værløse, så ligaen udvides til 10 hold. De opdeles i to grupper, Pro A og Pro B, med fem hold i hver. Alle fem hold fra A-ligaen, som er Bakken Bears, Horsens IC, Randers, Næstved og Svendborg Rabbits, kvalificerer sig til slutspillets kvartfinaler, mens de tre bedste fra B-ligaen, som består af Hørsholm, Wolfpack, Stevnsgade, Værløse og EBAA, går videre til kvartfinalerne.

Opdelingen betyder, at holdene fra B-gruppen, får mulighed for at prøve kræfter med de fem historisk set stærkeste klubber.

A-klubberne spiller internt fire gange mod hinanden. Det giver 16 kampe i alt. Derudover møder de holdene i B-gruppen to gange hver, hvilket giver yderligere 10 kampe og dermed i alt 26 kampe til holdene i A-ligaen. Til sammenligning spillede holdene i denne sæson 21 kampe i grundspillet. Holdene i B-ligaen møder hinanden internt tre gange. Det giver 12 kampe, og derudover møder de også holdene i A-gruppen to gange hver. I alt giver det 22 kampe til holdene i B-ligaen.

- Det her betyder, at vi kan se nogle fremtidige perspektiver i udviklingen og udbredelsen af elitebasket i Danmark. Vi har prøvet at imødekomme både de etablerede klubber og samtidig give nye elitehold en chance for at være med på højeste niveau. En del af konceptet er også, at de etablerede hold vil give råd og vejledning til holdene i Pro B. Vi lever efter den grundtanke, at vi på banen konkurrerer mod hinanden, mens vi uden for stregerne forsøger at hjælpe hinanden, siger Lennart Jensen, formand for Basketligaens bestyrelse.

- Vi har lavet en undersøgelse af, hvad der er de store udfordringer for, at en klub vil spille i ligaen. Med denne nyskabelse er der flere hold, der ønsker at være en del af udviklingen, som med tiden vil gøre dem til ligaklubber. I 2020 håber vi, at der minimum er 12 hold i Basketligaen, siger Lennart Jensen.

Det nye basketliga-koncept er designet til at give flere af de gode, unge danske spillere en mulighed for at spille på højt niveau, samtidig med at klubberne har mulighed for bedre at kunne udvikle sig i en retning, hvor de både kan konkurrere nationalt og i sidste ende også internationalt, skriver Basketligaen i en pressemeddelelse.

Igen i år er antallet af tilskuere til kampene i Basketligaen vokset - med 18 procent i forhold til sidste sæson.