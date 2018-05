Borgerservice: På Social- og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde i slutningen af marts bad udvalget på baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti om at få undersøgt muligheden for at etablere gældsrådgivning til borgere med økonomiske problemer.

På mødet tirsdag aften besluttede et enigt udvalg at gå videre med planerne og ansætte en gældsrådgiver.

- Jeg er rigtig glad for, at der har været bred opbakning til ideen om at etablere en gældsrådgivning for borgere, der oplever økonomiske vanskeligheder. Vi kan alle sammen risikere at blive ramt af sygdom eller arbejdsløshed og komme i økonomiske vanskeligheder. Det kan være svært at overskue, hvis man også kæmper med andre problemer. Hjælp til at få overblik over og planlægge ens økonomi kan være forskellen på at komme ovenpå igen eller være tvunget til at gå fra hus og hjem, siger Inger Nielsen (DF), som står bag forslaget.