Snekkeled: Grundejere ved Snekkeled har hugget kommunal jord, skrev vi for nyligt. Forvaltningen havde nemlig fået øje på, at stort set alle husejerne havde udvidet deres forhaver ind over kommunal jord.

Men hurtigt herefter kunne vi også fortælle, at et par af de nyeste købere af et hus ved Snekkeled havde papir på, at deres forhave faktisk har den helt korrekte størrelse.

Og nu er hele sagen sat på hold.

- Der opstod usikkerhed om, hvad der var ret og vrang i den her sag, og det vil jeg sådan set godt have opklaret, inden vi politisk begynder at puste os op, forklarer Jesper Hempler (SF), formand for Teknisk udvalg.