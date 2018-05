- Jeg synes, at det var superinspirerende og tænkte, at det vil jeg gerne prøve at bygge et stykke op om.

Allan Søndervang fortæller, at han fik ideen til stykket, da han deltog i en Seniorfestival i DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed.

- Jeg tror på, at publikum vil møde nogle temaer, som de selv kan nikke genkendende til, understreger Allan Søndervang, som selv spiller med i stykket, som han også har været med til at instruere sammen med Jørgen Greve.

Som noget nyt vil publikum også møde skuespillerne både inden, i pausen og efter forestillingen.

- Der kan ligge noget i teksterne, som det ikke er sikkert, at publikum opdager, og det vil vi gerne i en dialog med dem om. Vi vil gerne have, at publikum forholder sig til det, de ser og hører. På den måde tror jeg også på, at de kan gå hjem med en teateroplevelse, som lige skal have tid til at bundfælde sig, siger Allan Søndervang.

Udover Jørgen Greve og Allan Søndervang er Hanne Wendelboe, Preben Herner og Inge Napora også på skuespillerholdet.

Forestillingen har - som nævnt - premiere i Teaterhuset i Nørregade søndag 13. maj. Forestillingen begynder klokken 16, og KAT byder på kaffe og småkager.

Øvrige forestillinger er mandag 14. maj og tirsdag 15. maj - begge dage klokken 19. Billetter kan købes i Spar i Langegade i Kerteminde, på internettet, på turistbureauet og ved indgangen.