Kloden rundt

Frankrig: 200 nudister fik sig en særlig oplevelse, da de var på noget så specielt som en tøjfri rundvisning på kunstmuseet The Palais de Tokyo i Paris. Rundvisningen foregik dog, før museet åbnede for øvrige gæster. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Da billetterne blev sat til salg i marts, blev de revet væk, og arrangementet vækkede også begejstring hos Paris' naturistforening. - Denne dag skal huskes. Et nyt kapitel for naturister er ved at åbne sig, skrev foreningen på Twitter efter arrangementet. Efter rundvisningen på museet blev deltagerne forkælet med en privat cocktailfest på taget af museet. (ritzau)