Kloden rundt

Kina: Det kan være svært at finde det store smil frem, når man som sygeplejerske har travlt med at tilse patienter. Det gør de noget ved på et hospital i den nordøstlige kinesiske by Handan, hvor sygeplejerskerne er blevet oplært i at smile korrekt ved hjælp af spisepinde. Det skriver nyhedsbureauet dpa. Deres overordnede har beordret dem til at smile på den helt rigtige måde, hvilket de lærer ved at holde en spisepind mellem deres tænder. Spisepinden bliver placeret så langt tilbage i munden som muligt, så hjørnerne af munden bliver skubbet op og viser tænderne. Metoden bliver benyttet i store dele af den kinesiske serviceindustri. (ritzau)