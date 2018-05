Kloden rundt

New Zealand: I New Zealand frygter man, at landets nationalfrugt rådner i hobetal på grund af manglende hænder. Der er tale om en akut situation, hvorfor regeringen nu har ændret visumreglerne, så udenlandsk arbejdskraft lettere kan komme til landet og hjælpe med høsten af kiwifrugter. Det skriver den britiske avis The Guardian. Det er potentielt millioner af kiwifrugter, der kan gå til spilde, hvis ikke der kommer udenlandsk arbejdskraft til landet. Det er et fysisk hårdt arbejde til minimumløn, hvorfor arbejdet ikke er attraktivt for landets egne borgere. (ritzau)