Tåsinge: Et eller flere eksemplarer af arten skovsvin har udfoldet sig på Tåsinge - og det i stor skala.

En bunke affald, der i størrelse svarer til, hvad der kan være i en trailer i gennemsnitsstørrelse, er smidt i vejkanten på Vievej lige øst for Tåsinge.

Det har gjort en af områdets beboere, Mette Marie Hansen, så vred, at hun har taget billeder af stakken og sendt dem til redaktionen.

- Jeg bliver så forarget. Vi har en udmærket storskraldsordning i kommunen, og faktisk får vi hentet storskrald på mandag. Men det har åbenbart været for meget for vedkommende lige at samle affaldet i klare poser og stille det ud til vejen, siger Mette Marie Hansen.

Hun fortæller, at hun og de øvrige beboere i området har stukket hovederne sammen og er kommet frem til, at affaldet må være dumpet mandag i tidsrummet fra klokken 14 og til 15.30.

Og at det faktisk hører til dagens orden, at der bliver smidt affald på Vievej.

- Vi er vant til, at folk smidt McDonalds-papir og tomme øldåser ud ad vinduerne, når de kører her, og det bliver jeg jævnligt vred over. Der bliver dyrket foder til dyr på mange af markerne her, og de forbandede aluminiumsdåser risikerer at ryge med, så køerne får splinter i maven, siger hun.

Det er slemt, men affaldsdyngen her er alligevel i en kategori for sig.

- Det er så tankeløst. Tænk, at man kan finde på det, når vi har så fin en natur, siger Mette Marie Hansen, der har fået det indtryk, at sagen er meldt til politiet.

- Der er sat et af politiets bånd om affaldet, og det har der ikke været hele tiden, siger hun.