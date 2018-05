Flemløse: På Flemløse gl. Kro skal der spises karbonader med gule ærter 24. maj klokken 17.30.

For her arrangerer kroens venner spisning for alle interesserede. For voksne er prisen 75 kroner pr. person og for børn 50 kroner pr. barn.

Skal du med, så skal der bestilles og betales senest 20. maj, oplyser vennerne. Du kan bestille via telefon 20 87 66 27 eller telefon 23 61 46 52./MAKL