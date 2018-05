Svendborg: For første gang går Svendborg Kraftvarme udenfor landets grænser for at hente affald til afbrænding på værkets anlæg på Bodøvej.

Kraftvarmeværket har i halvandet år ligget i forhandlinger om levering af affald med det tyske selskab Venado fra området omkring Bremen, og i de seneste tre uger er der kørt lastbiler fra Tyskland til Svendborg med omkring 2000 tons tysk husholdningsaffald.

Leverancen er blevet betragtet som et forsøg, og det er ifølge Ove Engstrøm (K), formand for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme, faldet heldigt ud.

- Vi kan efter de tre uger konstatere, at vi har meget god erfaring med tyskerne, siger Ove Engstrøm.

Svendborg Kraftvarme har hvert år brug for at få tilført mellem 48.000 og 52.000 affald for at sikre den bedst mulige drift af anlægget, og de 42.000 tons kommer fra de nærmeste kommuner.

De resterende mængder skal findes andre steder, og her har man altså søgt mod Tyskland for at finde en leverandør.

- Vi har nu en aftale, som betyder, at vi kan kontakte tyskerne, hvis vi eksempelvis står og mangler 3-4000 tons affald. Det handler om at supplere op, så vi hele tiden har affald nok i vores siloer til, at vi kan køre kontinuerligt, forklarer Ove Engstrøm.