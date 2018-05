Kommer Manuel Neuer med til VM i fodbold efter sin langvarige skadespause? Og i hvilken forfatning i givet fald?

Det er to af de helt store temaer i tysk fodbold, cirka en måned før slutrunden begynder. Og otte måneder efter at stjernemålmanden fra Bayern München senest var på banen.

Onsdag blev spørgsmålene endnu flere i sagen, da der inden for få timer kom modsatrettede meldinger fra spillerens klubtræner.

Det anerkendte tyske fodboldmagasin Kicker citerede Bayern-træner Jupp Heynckes for, at 32-årige Manuel Neuer ikke ville få spilletid i de to resterende kampe i sæsonen, selv om han igen træner med.

Det er ligakampen på lørdag hjemme mod Stuttgart samt pokalfinalen i Berlin mod Eintracht Frankfurt en uge senere.

- Manuel spiller ikke mod Stuttgart og heller ikke i pokalfinalen, blev Jupp Heynckes tidligere onsdag citeret for at sige på Kickers hjemmeside.

Ordene fra træneren faldt, dagen efter at Manuel Neuer sagde, at han fandt det tvivlsomt, om han kunne komme med til VM uden at have spillet forinden.

Onsdag lidt over middag lød der andre toner fra Jupp Heynckes på Bayerns Twitter-profil.

- Sådan sagde jeg det ikke. Sagen er, at Manuel ikke kommer med på lørdag i den sidste hjemmekamp mod Stuttgart.

- Beslutningen om pokalfinalen er derimod stadig åben, meddeler Jupp Heynckes, der onsdag fylder 73 år.

Sven Ulreich har med succes vikarieret i Bayern-målet, dog med en kæmpe brøler i Champions League-semifinalen mod Real Madrid som en undtagelse.

Manuel Neuer udtrykte for et par uger siden optimisme i forhold til at komme med i den tyske VM-trup, også selv om det ikke skulle blive til spilletid for Bayern München forinden.

Målmanden brækkede i september sidste år en knogle i mellemfoden og har ikke været på banen siden.

Manuel Neuer var en stor del af årsagen til, at Tyskland vandt guld ved VM i Brasilien for fire år siden.

Han blev førstemålmand for Tyskland før VM i Sydafrika i 2010, da det daværende førstevalg, René Adler, blev skadet før slutrunden.

Siden har Manuel Neuer siddet tungt på posten som målmand for det succesrige tyske mandskab, der siden 2006 som minimum er nået frem til semifinalen ved seks slutrunder i VM- og EM-regi.