Fodbold: DBU arbejder videre med planerne om et funklende nyt nationalt Fodbold Center i SDU-området på Campusvej i Odense, melder DBU.

DBU, Divisionsforeningen og tre andre partnere er gået sammen om oprettelsen af et nationalt fodboldcenter i Odense. Der er ikke nye udviklinger i forhold til selve centrets indhold, men de vigtigste partnere tror nu på, at man skaffe økonomien - i første omgang med hensyn til driften, erfarer Sport Fyn, og så mangler "kun" finansieringen.

Det er DBU, Divisionsforeningen, Foreningen af Lokalunioner, Odense Kommune og Syddansk Universitet, der er enige om de grundlæggende vilkår for centret, som nøje er blevet beskrevet i slutningen af sidste år og i starten af det nye, hvor andre medier - og Sport Fyn - indgående - har beskrevet de indbyggede konflikter, der kan eller er opstået, når vilkår, indflydelse og arealer skal fordeles mellem parterne - og mellem den lokale klub B1913 og andre interessenter i Stor-Odense, hvor OB som bekendt er den suveræne Superligaklub.

B1913 og SDU har en løbende dialog om klubbens fortsatte status som baseklub for blandt andet den forskning, som institut for idræt vil sætte i gang via det nye center - ikke mindst inden ungdoms-, bredde- og oldboysfodbold.

- DBU's bestyrelse har besluttet at gå ind i arbejdet med et nyt, nationalt fodboldcenter og med at skabe de økonomiske rammer for etableringen, siger DBU's vicedirektør og tovholder på projektet Kenneth Reeh til dbu.dk og fortsætter:- Fodboldcentret skal understøtte arbejdet med en ny, national sportslig vision med fokus på spiller- og talentudvikling på tværs af køn, landshold, klubber og alle andre dele af dansk fodbold.- Fodbold udvikler sig både teknisk, kulturelt og kommercielt, og med et nyt stærkt fodboldcenter har vi de ideelle rammer for at forske, træne og udforske fodboldens mange perspektiver og skrue på de parametre vi kan i forhold til den internationale konkurrence.Centeret skal opføres ved Syddansk Universitet i Odense, men endnu jagter partnerne yderligere finansiering til projektet, hvorfor der endnu ikke meldes noget ud om, hvornår centeret står klar til brug.