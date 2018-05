Indsigt

- Jo, min kone har taget en stor del af læsset på hjemmefronten. For mig smeltede mit arbejde og fritiden ret hurtigt sammen, så jeg var meget væk. Men jeg er tilgivet af mine børn, tror jeg. Jeg har i hvert fald et dejligt forhold til alle mine børn. Men det er jo en problematik, som alle familier kommer ud i. Og hvad gør man for at få en god balance mellem arbejde og familielivet? Det er et spørgsmål, som optager mig rigtig meget, og i den forbindelse synes jeg, at vi alle skulle læse Anders Fogh Jensens bog "Pseudoarbejde". Vi har alle travlt, men der findes nok rigtig mange opgaver, som der ikke er nogen nytteværdi i.

Bent Schmidt Fødested: Holsted i Sydjylland. Her voksede han op på en lille gård sammen med sine forældre og tre brødre. Alder: 71 år. Uddannelse: Lærer. Færdiguddannet som 22-årig. Karriere: lærer, viceinspektør og skoleinspektør på Glamsbjergskolen, forvaltningschef for børne- og kulturforvaltningen og kommunaldirektør i Glamsbjerg Kommune, direktør for børne- og kulturområdet i Assens Kommune. Sad seks år i byrådet i Glamsbjerg Kommune. Familie: Er gift med Gitte, har seks børn og 13 børnebørn. Bopæl: Glamsbjerg. Foreningsliv/bestyrelsesposter: Foreningen Glamsbjerg, Vestfyns Teater, Fynske Bank, Vestfyns Gymnasium og Arena Assens.

- Jeg fik jo først tre drenge med min første kone, og Gitte, min nuværende kone, havde en datter, da vi mødte hinanden, og så fik vi derudover to børn sammen. Så det er jo sådan lidt et kludetæppe af en familie, men der er en dejlig samhørighed mellem børnene. Vi alle utrolig glæde af hinanden. Og så har jeg jo 13 børnebørn. Så der er nok at lave. Det er jo for eksempel ikke bare sådan ligetil at købe julegaver.

Tidligere vindere Willemoesprisen er blevet uddelt 13 gange2001: Brygger Bent Bach Sørensen 2003: Daværende handelsskoleforstander Søren Bonde Hansen 2008: Frøbjerg Festspil 2009: Brugsuddeler Henrik Bak Larsen 2010: Redaktør og direktør Mogens Lykke Olsen 2011: Terrariet Vissenbjerg 2012: Skibsværftsdirektør Erling Pedersen 2013: Organist og dirigent Finn Pedersen 2014: Drivkraft for initiativer i Haarby, Jens Jakobsen 2015: Formand for Vestfyns Teater, Bent Damsbo 2016: Den utraditionelle idémand Hans Peter Skov Hansen 2017: Primus motor for Folkedansernes og Spillemændenes Landsstævne i Assens, Conni Hansen 2018: Bent Schmidt

- Ha ha ja, men det skal også lykkes. Min datter er gift med en nordmand, og han har taget mig med på nogle fantastiske ture i Norge. På et tidspunkt tog vi ud for at se urkokke. Det var drønkoldt, og vi overnattede ude i det fri. Om morgenen kom den her flok på 25 urkokke, og græsset var helt sølvfarvet. Det var utrolig smukt. Jeg synes, at der er en fantastisk ro i naturen. Jeg har altid gået på jagt, men nu er jeg nået en alder, hvor jeg synes, det er mere spændende at se dyrene end at skyde dem.

- British Columbia. Det er en stor drøm. Vi har været mange steder, men jeg mangler at komme til British Columbia. Man kunne for eksempel flyve til Vancouver og så køre ind i landet. Der er jo virkelig meget flot natur, og jeg er et naturmenneske. Jeg vil gerne se naturen udfolde sig.

- Hvis alle vi andre nu skulle sende dig på en ferie for at få et pusterum fra alle de planer, du har, hvor skulle vi så sende dig hen?

- Du var en stor fortaler for kommunalreformen. Kan du nævne et par ting, som kunne være håndteret bedre?

- Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at reformen blev meget vellykket i Assens Kommune. Der røg en hel håndfuld borgmestre ind i det nye byråd, og det kunne godt have givet en vældig larm, men det gjorde det ikke. Og byrådet var modige og lavede nogle store og gode planer som for eksempel halstrategien. Mange kommuner lavede lignende planer, som aldrig blev til noget. I Assens er planerne blevet fulgt til dørs. Jeg synes også, at det var rigtig godt, vi fik ét samlet rådhus, men skulle jeg pege på noget, som kunne gøres bedre eller anderledes, så handler det om, at centraliseringen måske har medført, at folk godt kan føle, at der er langt til politikerne og administrationen. Det kunne være spændende at se, om man kunne lave en stærkere forbindelse mellem byerne og kommunen. De ting, vi har lavet i vores forening i Glamsbjerg, har vi fået kæmpe opbakning til blandt politikerne og i administrationen, men jeg kunne godt tænke mig, at kontakten blev mere systematiseret.

- Derudover synes jeg, at man skal huske at pleje det frivillige arbejde og kultur- og foreningslivet. Det er blevet endnu vigtigere efter kommunalreformen, hvor noget af det nære og den lette adgang til politikerne forsvandt. Det kunne være rigtig godt, hvis kommunen påtog sig en administrativ rolle i nogle af foreningerne og derved frigav nogle kræfter, så folk kunne arbejde med det, de synes er sjovt. Det kunne være sjovt, hvis vi kunne udvikle en model, som gjorde, at folk fik mere lyst til lave frivilligt arbejde og deltage i foreningslivet.