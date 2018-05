32-årige Jonathan Bornemann, direktør i House of Code, overtager formandsposten i it-foreningen Technology Denmark efter adm. direktør i Ordbogen A/S, Peter Revsbech.

Han er formand for unge-bestyrelsen Next i Fynsk Erhverv og står i spidsen for en hastigt voksende it-virksomhed med afdelinger i Odense og i Aarhus.

Nu bliver fynske Jonathan Bornemann også formand for bestyrelsen i it-brancheforeningen Technology Denmark, som blev stiftet for to et halvt år siden.

Selv om han i virkeligheden ikke har tid til en stor tillidspost yderligere, så understreger 32-årige Bornemann, at det lå lige til højrebenet at sige ja.

- Det er et arbejde, der ligger mit hjerte nært, da Technology Denmark arbejder med emner, som i den grad også har betydning for mig og vores virksomhed, nemlig rekruttering og fastholdelse af de gode talenter til vores it-virksomheder, siger den nyudnævnte formand for foreningen.

Han sender en stor tak til afgående formand - og medstifter af Technology Denmark - Peter Revsbech, adm. direktør i Ordbogen A/S.

- Peter har ydet en kæmpe indsats for at etablere og søsætte Technology Denmark. Han står samtidig i spidsen for en vækstvirksomhed, som også har brug for hans opmærksomhed, men heldigvis så fortsætter han som del af et advisory board, hvor vi får adgang til hans viden og erfaringer, siger den nye formand.

Udover Peter Revsbech stopper Michael Goodsite, professesor og dekan fra SDU, også i bestyrelsen hos Technology Denmark. Han afløses af Martin Svensson, institutleder for matematik og datalogi på SDU.