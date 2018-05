Sveriges usunde humanisme

Mange danskere trak på smilebåndet, da den svenske statsminister Olof Palme med afsæt i sin egen store selvforståelse udnævnte Sverige til "en moralsk og humanitær stormagt" på linje med, at han råbte "forbandede mordere" efter USA, dengang USA prøvede at redde Sydvietnam fra at blive løbet over ende af Kommunistregimet i Hanoi.

Kort sagt kan Olof Palme betragtes som selve arketypen på den gode og humanistiske politiker, som alene drives af sit eget indre og selv definerede moralske kompas. I sin rene form som i tilfældet Olof Palme en overmennesketankegang.

Konsekvensen af det er tydelig i Sverige anno 2018. De ledende partier har mere eller mindre vendt ryggen til de gamle svenske værdier i mulitikulturalismens hellige navn, og selv retsvæsenet har ladet sig kujonere ved senest ved en instans at frikende en muslimsk voldsmand for at have tævet sin kone. Begrundelsen var til at tage at føle på - konen kommer fra en mindre fornem familie end mandens, og voldsofferet skulle have søgt at forlige sagen i mindelighed ved at gå til en lokal imam.

Er det muligt at spotte lignende sygdomstegn i Danmark? Tja, i tilfældet med bandelederen fra Loyal to Familia har retsstaten mistet sin vilje til at forsvare sig. Uagtet et synderegister så langt som fra Blågårds Plads og til Københavns Byret hos denne vaneforbryder, så bliver han ikke udvist for bestandigt.

En klar konsekvens af, at vi også i Danmark ser et skred væk fra danske traditioner. Kristendom og kultur til fordel for at ophøje det sekulære, det rationelle og den selvdefinerede humanisme til et niveau, som tidligere var Guds alene. Eller udtrykt på anden vis - når Excel-regnearkene erstatter ånd og ritualer, er resultatet en dehumanisering af mennesket i den moralske humanismes navn.

Denne svenske syge kan næsten betragtes som åndelig og mental aids, hvor nationens evne til selvforsvar nedbrydes. Er der lignende sygdomstegn i Danmark? Tja, eksemplet med Loyal to Familia sagen er et tydeligt symptom på, at vi som folk skal til passe på og ikke kappe forbindelsen til de værdier og den kultur, der har gjort Danmark til det smørhul på kloden, som Danmark vitterligt er.

Så vi skal kigge gysende og i tide "hinsidan", hvor et broderland er ved at ødelægge sig selv i usund og selvopfundet humanisme.

Der er nemlig ingen garanti for, at Danmark kan vedblive at være det trygge, demokratiske og frie land, som vi er.

Det fordrer agtpågivenhed og mest af alt viljen til at ville overleve som den nationalstat, vi er, båret af kristne og vestlige demokratiske værdier.