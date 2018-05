Sundhed. Lægedækning i hele landet

Svar til Elo Aagaards indlæg "Bliver nye provinslæger et B-hold?" 16. april 2018 i Fyens Stiftstidende.

Lægemangel og dårlig lægedækning er en reel trussel for mange fynboer. For at afbøde truslen har vi nu taget initiativ til at oprette 250 nye pladser på medicinstudierne. Elo Aagaard udtrykker bekymring vedrørende tidsperspektivet i forhold til det øgede antal studiepladser og den tid, det tager at uddanne læger. Det er et faktum, at der naturligvis går nogle år, før lægerne er færdiguddannede. Men jeg kan heldigvis berolige med, at det øgede antal studiepladser kun er ét initiativ blandt mange for at sikre en bedre lægedækning i hele landet - også på Fyn.

Lægedækningsudvalget har fremlagt en række forslag, hvoraf øget optag er én mulighed, som vi nu leverer på. Men der er mange "initiativer i pakken". Et stærkt samarbejde og fælles ansvar mellem regioner, kommuner og lægeorganisationer i forhold til rekruttering af læger til yderområderne er afgørende for fremtidens lægedækning.

Nu giver vi mulighed for, at praktiserende læger kan eje flere ydernumre og købe dem direkte fra andre praktiserende læger. Jeg håber, at en sådan "smidiggørelse" vil gøre det attraktivt for lægerne at slå sig ned som alment praktiserende læger, også uden for de store byer.

Vi kommer ikke udenom, at løn også er et parameter. Derfor har det været et stærkt fokusområde for Venstre at sikre lægerne mulighed for en højere aflønning i de områder af Danmark, hvor man f.eks. har mange kroniske patienter. Vi ved, at mennesker med en eller flere kroniske sygdomme kræver en særlig arbejdsindsats, og det skal lægen naturligvis have løn for. Det er ofte i landdistrikterne eller i f.eks. ghettoområder, at vi finder mange kronikere.

Jeg har boet 20 år i Fyns største landkommune og ved, at et "Danmark i bedre balance" også handler om lægedækning. Uanset om man er et menneske med en kronisk sygdom, en travl børnefamilie eller en ældre gangbesværet - ja, så skal man være tryg i sit lokalområde og hertil bidrager let adgang til en praktiserende læge.