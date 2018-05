Monstervindmøller ved Helnæs. Hvad er det for en jammerlig energiminister, som Danmark er belemret med. Han er enig i, at det energiforlig, der blev indgået om kystnære vindmølleparker, nu viser sig er danmarkshistoriens største fejltagelse, men agter ikke at overbevise de øvrige forligspartner om at ændre forliget, selvom grundlaget dengang i 2010 har ændret sig markant.

Jeg håber, at vvm-undersøgelsen giver grundlag for at standse projektet, idet området er hjemsted for vor fredede hvalart marsvinet, at vore nabolande i syd og nord gør indsigelser mod, at vi ødelægger fuglenes trækruter, og for nogles vedkommende deres vinteropholdssteder.

At turisterhvervet og Danmarks Naturfredningsforening kommer på banen med indsigelser mod vandalisme af Lillebælt. Der er så mange negative elementer i Sønderborgs ønske om at få Lillebælt plasteret til med monstervindmøller, at de klart overhaler vindmølleindustriens ønske efter ussel mammon.