Borgmester Morten Andersen havde på ingen måde set det komme, at Egehøj Champignon nu vælger at dreje nøglen om.

Veflinge: Borgmester Morten Andersen bliver tavs i et par sekunder i telefonen, da avisens reporter fanger. For han var ikke klar over, at Egehøj Champignon i Veflinge nu lukker ned, og det kommer derfor også voldsomt bag på ham, at han får serveret sådan en trist nyhed.

- Så sent som i fredags var jeg på tur med ejeren Kent Stenvang, og der hørte jeg ikke noget om planerne. Det er lidt et chok, at en så stor virksomhed sådan uden varsel lukker, konstaterer borgmesteren.

- Den er blandt en af vores større virksomheder. Den har beskæftiget mange af vores ufaglærte, den har sat Nordfyn på landkortet som en af Danmarks største producenter, så det er utrolig ærgerligt, at den nu er nødsaget til at lukke. Også med den entusiasme som ejerne altid har lagt i det - det gælder både Kent og faren Aksel Stenvang, der startede det hele op med konen Jonna.

Morten Andersen fortæller, at kommunen vil gøre sit for at hjælpe de ansatte, som nu er blevet arbejdsløse.

- Det er heldigvis ikke det værste tidspunkt med de nuværende konjunkturer. Men det er klart, at der er muligvis både faglærte og ufaglærte, som skal have hjælp til at få et nyt job. Jobcenteret skal hurtigst muligt få et overblik over, hvor mange medarbejdere vi har derovre. Det giver måske også anledning til omskoling for nogle af medarbejderne, men det må vi se nærmere på, siger han.