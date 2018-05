Politi. Bornholmertur

Jeg læser i Stiften, at politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen ved Fyns Politi forflyttes til Bornholm.

Det får mig til at huske tilbage på min soldatertid i 1972 i Skrydstrup som værnepligtig på flyvestationen. Som jeg læser forflyttelsen af KCGI minder politiledelsens ageren nøjagtig som ledelsen på Flyvestation Skrydstrup.

I rekruttiden, der varede tre af de 12 måneders værnepligt, var det ikke altid, at ledelsen var helt tilfredse med rekrutterne, hvilket medførte en del samtaler på majorens kontor, hvor trusler om forflyttelse til Bornholm efter rekruttiden var et tema.

Vi havde ikke respekt for skideballer, stroppeture, aftenvagter, weekendvagter eller en tur i "tyrens røvhul" (et kloakrør man kravler igennem og ligner lort).

Men bornholmertur - det havde vi alle respekt for. Så derfor mener jeg nok at gå fra en chefpost med 800 mand på Fyn til 80 på Bornholm er en degradering, der minder om vores bornholmer-trussel - dog med den store forskel at vores indsats for Danmark sluttede efter 12 måneder.

For øvrigt havde jeg en fortræffelig tid i Skrydstrup, der altid vil blive husket tilbage på med gode minder.