Mange ulykker på E20. Gør plads til ambulancerne

"Hos os har vi ingen lange køer" står der over kassen i supermarkedet, for så åbnes der for en kasse mere. Tænk nu er man også nået så langt, at man taler om at "åbne en kasse" mere på motorvejen.

Indtil det projekt om nogle få år er færdigt, vil jeg da gerne hjælpe lidt med afviklingen af den stigende trafik.

Jeg holdt i kø en fredag eftermiddag 10 km vest for Blommenslyst, hvor der desværre var sket en ulykke. En masse udrykningskøretøjer smutter forbi i nødsporet på deres vej mod uheldsstedet. Efter 45 minutter kommer der så pludselig et "fejeblad" som dog vælger at komme frem til uheldsstedet ved at sprede de to rækker biler og køre imellem disse. Vi trækker alle hhv. til venstre mod autoværn og til højre i nødsporet. Få minutter senere kommer endnu et fejeblad, som dog vælger nødsporsløsningen, hvilket ikke er nemt, da alle biler fra højre række holder i nødsporet, og det er ikke nemt at flytte en bil sidelæns uden af køre fremad, og vi holdt jo stille og havde med møje og besvær flyttet side en gang. Ja, man gør det ikke nemt for sig selv at rydde hurtigt op.

Nødspor er til biler i nød. Gør dog som i Tyskland: Lær bilister, at man altid skal benytte spredeløsningen og lave plads mellem rækkerne til udrykningskøretøjer, så kan nødspor benyttes til det som det er lavet til, nemlig biler i nød. Hvorfor skal vi i Danmark opfinde den dybe tallerken, når man blot kan kigge mod Flensborg. I Tyskland ser man aldrig havarerede eller biler fra ulykker efterladt på motorvejen. Der ved man nemlig, at disse kan være årsag til, at bilister flytter opmærksomheden mod disse med såvel køer som ulykker til følge. Derfor fjernes efterladte biler omgående. Ja, man får sågar en bøde for at efterlade sin bil, uden der er bestilt afhentning.

I Danmark? Her kan de stå i dagevis, såvel biler som har opgivet at køre videre af tekniske årsager, som biler der har været impliceret i en ulykke og står med buler, smadrede vinduer og politi-tape snoet rundt om hele bilen. Hvorfor kan man så spørge sig selv, Vejdirektoratet eller sågar politiet om. Medmindre bilen står til gene for trafikken, så har ejeren 48 timer til at fjerne bilen. Gør ejeren ikke det; ja så kan det efter noget tid være, at en patrulje fra Vejdirektoratet falder over den og får formidlet, at den bliver fjerne fra motorvejen.

Sidste efterår stod en efterladt bil fra et uheld en kilometer øst for afkørsel 56 Ejby i halvt i nødspor og halvt i græsrabat. Den stod med forenden pegende mod færdselsretningen, var total bulet og med smadrede ruder, og klistret ind i en masse politi-tape. Jeg iagttog den onsdag morgen første gang og derpå resten af ugen på min vej til og fra job. Ofte så jeg biler bremse op et par hundrede meter, før de passerede den.

Fredag eftermiddag kørte vi på weekendtur til Tyskland og kom hjem søndag middag. Her stoppede trafikken dog med kraftige opbremsninger til følge en km før afkørsel 56 Ejby, og vi sneglede os fremad med 20 km i timen. Dette fortsatte to km, til vi nåede til før omtalte bil, som stadig stod og tog opmærksomheden fra alle trafikanterne. Efter vi havde passeret denne, kørte trafikken normalt igen. Jeg følte mig venlig, da jeg telefonisk kontaktede Vejdirektoratet og gjorde dem opmærksom på såvel smadret bil og to km kiggekø. Fik svaret, at en af deres patruljer nok ville se den om mandagen.

For mange år siden havde Ejbys erhvervsforening et reklameskilt ved motorvejen. Der blev dog hurtigt givet påbud om at tage det ned, da det fjernede opmærksomheden for bilisterne på motorvejen. Det mener man åbenbart ikke en totalt smadret bil stående i vejsiden gør?

Hvorfor skal alting være så svært? Ja, vi skal have det tredje spor, men indtil da hvorfor ikke "plukke" de æbler, som vi kan nå i dag og få fjernet efterladte biler fra motorvejene omgående?

Man læser, at uheld på Fynske Motorvej årligt koster samfundet samlet 116 millioner, så det er jo en dråbe i havet, hvis samfundet skal bruge nogle få hundrede tusinde på at fjern disse. Det er jo fakta, at kiggekøer skaber stor risiko for nye ulykker. Hvor tit hører vi ikke i radioen, at motorvejen er spærret pga. ulykke.

En bil i nødsporet er en bil for meget, og den udgør altiden ekstra fare uanset årsag, så hjælp os alle: Få nu de biler væk.