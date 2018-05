Pension. Pensionister skal også have lønløft

Valget ligger lige om hjørnet. Kandidaterne og partierne til folketingsvalget er gået i stilling - nye slogans skal opfindes. Slogans der hjælper lige så lidt som tidligere.

Vælgerne er trætte af de mange tomme løfter. Ikke mindst folkepensionisterne. Der skal noget nyt til. Og det bliver med garantier for, at man vil tage konsekvensen af givne løfter. Ellers får de ikke ens stemme. Punktum.

En stor vælgergruppe har man snydt igen og igen, nemlig folkepensionisterne. En folkepensionist får i dag 12.965 kroner om måneden. Til sammenligning får en person på understøttelse 18.633 kroner. Begge før skat.

Understøttelsen er for de fleste lige nøjagtigt det, der skal til for at klare skærene i en kortere periode. Folkepensionisten skal derimod klare sig resten af livet for sin pension. Men maden, huslejen, medicinen, forsikringer, bilen osv. er vel ikke billigere for en folkepensionist end for en person på understøttelse?

Hvorfor skal de ældre behandles så dårligt? Blive kaldt for en byrde. Hvorfor skal de gamle ikke have lov til en tryggere økonomisk alderdom efter 40-50 års hårdt arbejde og betalt skat.

Det vil nok være naivt at tro, at en eneste politiker kommer på banen og lover at lukke gabet mellem de to grupper. Men hvem kommer først af jer politikere og tør love og vil holde, at de afsluttede seneste lønforhandlinger på 8,1 procent naturligvis også skal komme folkepensionisterne til gode. Punktum.