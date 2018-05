Dansk hygge. - I lever i et lille paradis

Jeg og vores familie har en god ven - Magomed Toriev. Han er inguseter, men har de sidste mange år levet uden for sit hjemland. Han kom til Odense som fribyforfatter. Den ordning, som også hedder ICORN asyl.

Han opholdt sig et par år i Odense under navnet Alex Tor, dæknavnet for at han ikke skulle blive slået ihjel af Kadyrovs eller Putins håndlangere. Jeg blev som kontaktperson for netværkets fynske forfattere bedt om at modtage ham sådan skrivekollegialt, og det endte med, at han blev en hyppig gæst i vores hus. Magomed var med os en sankthansaften, hvor vi fejrede den, som vi plejer. Vi gik først ned til nogle naboer - et dansk østrigsk par og deres børn. Lækker mad og østrigsk hvidvin.

Bagefter gik vi til det fælles bål på Egensevej hos smeden. Det var dansk hygge: Nogle kom med snobrødsdej, andre med kage, andre kaffe, rødvin, øl. Traditionen tro blev der brændt bål med en heks, og en lidt forkølet udgave af midsommervisen hjulpet af de omdelte kopier af teksten.

Et minibål på en bålfad var nu klar til snobrød; moderne tider i stedet for at vente på gløder i det store bål. Der blev drukket kaffe, sodavand, skålet i rødvin eller øl.

Alle snakkede med alle, og Magomed snakkede med folk på engelsk eller tysk, hans tyske er ikke ret godt, men der blev snakket med fingre osv. - på et tidspunkt kom en tegneblok også i brug. Da vi gik hjem, begyndte Magomed at grine, og jeg spurgte, hvad der var så sjovt. Jo, sagde han. Her har jeg haft den bedste aften i flere år, alle I danskere lever i et lille paradis, og jeg har i aften fået lov til at være med i det. Og når jeg ser Putins fjernsyn, så kan det ikke lade sig gøre, de siger nemlig, at alle jer i Danmark: I er ulykkelige, I er ensomme, I er bøsser eller pædofile, I slår jeres børn, I er fattige og har et lorteliv.

Men jeg har kun mødt venlighed og glade børn og voksne. På dansk sagde han: "Hugge". Det gik vi så hjem og skålede på i ukrainsk vodka.

Magomed måtte kun være i Danmark i to år og er i dag et andet sted i verden, hvor Kadyrov og Putin forhåbentlig ikke kan nå ham. Men jeg har lige talt med ham om NTV's seneste fake om Danmark ....