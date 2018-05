Med lukningen af Egehøj Champignon forsvinder 50 arbejdspladser fra Nordfyn. Det er formand for Neet, Per Olesen, ked af. Han fortæller, at Neet og virksomheden har været i kontakt under forløbet.

Der har været kontakt mellem Egehøj Champignon i Veflinge og Nordfyns Erhverv og Turisme op til nyheden om, at virksomheden nu lukker. Det fortæller formand for Nordfyns Erhverv og Turisme, Per Olesen. Han er ked af, at virksomheden har set sig nødsaget til at dreje nøglen om.

- Det er jeg af flere grunde. For det første lukker en række arbejdspladser, og for det andet mister vi en virksomhed, der har markeret Nordfyn godt på verdenskortet, siger han.

Per Olesen ønsker ikke at oplyse, hvad korrespondancen mellem NEET og Egehøj Champignon har bestået i. I stedet fortæller han, at det nordfynske kulturliv har haft god gavn af virksomheden, der blandt andet har støttet op om "Eventyrlig Kunst".

Kontakten mellem NEET og direktør for Egehøj Champignon, Kent Stenvang, har dog ikke kun foregået op til lukningen. Kent Stenvang er medlem af NEETs bestyrelse, og på den måde har Per Olesen fået kendskab til direktør så vel som virksomhed.

- Kent har både været formand og almindeligt bestyrelsesmedlem i vores forening. Jeg siger ikke, han stopper, men han er jo næsten en del af vores hverdag, og vi har fulgt med i, hvad der sker på Egehøj. Det har været en spændende rejse at have indblik i, siger han.