Forinden havde alle fem partier i kommunalbestyrelsen mulighed for hver at udpege en repræsentant.

Langeland: Det bliver viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S), som kan sætte sig for bordenden for det midlertidige udvalg, som skal undersøge, hvordan man kan inddrage borgerne i det politiske arbejde i Langeland Kommune.

- Vi kunne godt tænke os, at det blev lidt mere konkret. Hvad skal man arbejde med? Hvilke områder skal ind? Ellers kan man frygte så mange forslag, at embedsmændene vil drukne i arbejde, sagde Bjarne Nielsen.

Bo C. Nissen fandt til gengæld gode takter i oplægget.

- Det er naturligvis ikke alt, borgerne kan tage sig af, men det vil på den anden side være forkert at udelukke noget på forhånd, vurderede han.

Nynne Printz (SF) ville ikke begynde med konkrete emner.

- Jeg ser hellere, at vi ser på, hvad man bl.a. gør i andre kommuner, og om der er elektroniske ting, som virker, påpegede hun.

Kim Welcher var med på borgerinddragelse, men ikke så lun på it-modeller.

- Jeg ser hellere den personlige kontakt, og borgerne efterspørger, at vi kommer mere ud, nævnte han.

Udover de fem skal der findes syv uden for det politiske system. Foreninger, organisationer m.v. kan prøve at få en af pladserne via ansøgninger, hvori de bl.a. redegør for, hvad de kan bidrage med.