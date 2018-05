Formanden for Dansk Folkepartis folketingsgruppe, Peter Skaarup, vil have en forklaring fra Dorthe Ullemose i sagen om den falske Facebookprofil.

Svendborg: Dansk Folkepartis sydfynske byråds- og folketingsmedlem Dorthe Ullemose vil blive indkaldt til en samtale med partitoppen, hvor hun skal forklare sig i den omstridte sag om en falsk Facebook-profil.

Partiets gruppeformand på Christiansborg, Peter Skaarup, fortæller, at der er aftalt et møde med Dorthe Ullemose.

- Vi har aftalt, at vi skal have en snak med hende om denne her sag, og indtil vi har haft det, kan jeg ikke bidrage med så meget, siger Peter Skaarup.

Han ved ikke, om Dorthe Ullemose har brugt profilen, som hendes voksne datter har erkendt at stå bag. Ullemose har heller ikke villet fortælle Fyns Amts Avis, om hun har stået bag nogle af de mange opslag.

- Nu tager vi en god snak om det, der er sket i Svendborg i det hele taget. Der har været nogle problemer, kan man roligt sige, og det skal vi have en snak om, siger Peter Skaarup.

De personer, som er blevet svinet til af den falske profil, er ikke i tvivl om, at Dorthe Ullemose selv har ført pennen, og en sprogforsker har fastslået, at der er påfaldende mange overlap mellem det som Ullemose og den falske profil, har skrevet. Synes du ikke, der er meget, der peger på, at Ullemose selv har siddet ved tasterne?

- Jeg synes, det vil være forkert af mig at stille mig til dommer, før jeg har snakket med Ullemose, og vi har haft en dialog om det i ro og mag. Det må være rimeligt at høre den, der bliver anklaget for de her ting.

Hvilken konsekvens vil det få, hvis Ullemose indrømmer, at hun har brugt denne her profil til at hænge andre politikere ud?

- Der er vi slet ikke endnu. Nu skal vi først have en snak, og så tager vi den derfra.

Hvor alvorligt synes du, det er at bruge en falsk profil og altså deltage i den politiske debat bag et slør?

- Jeg vil nødigt kloge mig på, om der er sket det, som nogen insinuerer, men vi tager under alle omstændigheder afstand fra falske profiler, uanset om det handler om et byrådsmedlem eller folketingsmedlem fra DF. Nu er der denne her sag, hvor datteren har sagt, at hun har stået bag, fordi moren har været under pres, og det kan jeg godt menneskeligt have forståelse for, siger Peter Skaarup.

Kan du også have forståelse for, at datteren ikke kun forsvarer moren, men også går hårdt til angreb på andre?

- Nej, og det er det, jeg vil tale med Dorthe Ullemose om.

Nu har der været sagen med den falske profil og før det hele nedsmeltningen af DF i Svendborg. Har du fortsat tillid til Dorthe Ullemose?

- Ja, det har jeg selvfølgelig. Jeg har tillid til alle vores folketingsmedlemmer, der gør et stort stykke arbejde for at komme ud med de budskaber, vi har, så vi får så meget politisk indflydelse som muligt. Men det er da en kedelig og træls sag for et parti, fordi den fjerner fokus fra det politiske, siger Peter Skaarup.

Den falske Facebookprofil under navnet "Tom Jensen" blev i månedsvis brugt til at støtte til Dorthe Ullemose og desuden sværte en række tidligere DF'ere til.

Dorthe Ullemose afviste først kendskab til profilen, men forklarede nogle dage senere, at hendes voksne datter havde oprettet den.