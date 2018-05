Flyt lægehelikopter til Fyn

Nogle gange skal man lytte til eksperterne.

Ikke nødvendigvis fordi eksperterne er enige med én selv, men fordi det er sund fornuft.

Danmark skal have en fjerde akutlægehelikopter i 2019. I dag er der tre med baser i Skive, Billund og Ringsted.

Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning - alene mængden af bogstaver i det navn aftvinger jo respekt - har i den forbindelse set på, hvor det vil give bedst mening at placere den fjerde helikopter, og om det kan give anledning til at rokere rundt på de eksisterende tre.

Styregruppen anbefaler, at den fjerde lægehelikopter bliver placeret i Jammerbugt Kommune i Nordjylland, samt at den nuværende base i Skive flyttes til Herning, mens basen i Billund anbefales flyttet til Assens.

Det vil give en bedre helikopterdækning af det sydligste Sønderjylland, den jyske vestkyst og hele Det Sydfynske Øhav uden væsentligt at gøre dækningen ringere andre steder.

For Det Sydfynske Øhav vil det betyde, at helikopteren kan komme frem op mod 20 minutter tidligere end nu, hvor helikopteren kommer fra enten Billund eller Ringsted.

Det er 20 minutter, som ofte vil være helt afgørende for patientens videre skæbne. Når folk har været udsat for ulykker eller pludselig bliver ramt at blodpropper eller hjerneblødninger, så er vi nærmest nede og snakke sekunder, som kan gøre enorme forskelle.

Foreningen Danske Regioner har da også sendt anbefalingen fra Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning direkte videre til Christiansborg.

- Vi har lyttet til eksperterne på området, og det håber vi også, at politikerne på Christiansborg gør, når de træffer den endelige beslutning, siger formanden for Danske Regioner og det syddanske Regionsråd, Stephanie Lose (V).

Guderne skal vide, at historien er rig på eksempler på mere eller mindre vanvittige beslutninger inden for den danske sundhedspolitik. Det ville ikke være første gang, at politikerne siger "Å", selv om alle eksperter siger "A".

Så kære Christiansborg:

Lyt denne gang til eksperterne og lyt til medlemmerne af de danske regionsråd, som har spørgsmålet om det danske akutberedskab tæt inde på livet.

Lad være med at skele til enkelte valgkredse.

Spørgsmålet om lægehelikopternes placering er for vigtig til at afhænge af, hvilke markante politikere som står for tur til at få en luns til deres vælgere.

Det kan I tage fat på næste gang, der skal placeres en del af en styrelse eller oprettes en enhed.