Langeskov: Forpagteren af Langeskov Hallens Cafeterie, der i februar 2017 opsagde sin forpagtningskontrakt, fordi det ikke gav nok overskud, skal ikke betale forpagtningsafgift af sin fortjeneste for første halvår 2017. Det fremgår af en dagsorden fra Kultur- og Fritidsudvalget, som nævner, at et fremsendt regnskab viste et overskud på 216.904,39 kroner. Overskuddet skulle have været på mere end 456.671 i 2017, førend cafeterieforpagteren skulle have afregnet forpagtningsafgift. /EXP