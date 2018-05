Ringe/Nr. Søby: I løbet af mandag aften/natten til tirsdag var tyve på spil to steder på Midtfyn.

Fra to elevværelser på Hjemly Idrætsefterskole i Hillerslev er der blandt andet stjålet to bærbare computere, og det er sket i tidsrummet fra klokken 19.30 og frem til klokken 22.30.

På Gammelgårdsvej i Nr. Søby blev et vindue til et kontor i en privat beboelse brudt op med et koben, hvorefter der blev stjålet en Macbook Air, en vinkelsliber af mærket Bosch og to ure.

Det er sket fra mandag aften klokken 20.30 og til tirsdag morgen klokken 7.40.