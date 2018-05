Hvis du er motorvejsinteresseret, er det værd at sætte kryds i kalenderen 16. maj.

Her inviterer Vejdirektoratet til informationsmøde om udbygningen af Fynske Motorvej fra fire til seks spor. Mødet foregår i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, klokken 19 - 21.

Vejdirektoratet skal udbygge Fynske Motorvej med to spor mere på den 24 kilometer lange strækning mellem Nørre Aaby og Odense V. Anlægsarbejdet på den første etape forventes at gå i gang i starten af 2019.

Inden da vil Vejdirektoratet gerne fremlægge projektet og den foreløbige tidsplan for alle interesserede borgere. Også arbejdet med at mindske støjproblematikker vil blive vendt på mødet, før der er mulighed for at stille spørgsmål til projektlederne.